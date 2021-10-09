«Лацио» продлит контракт с Луисом Фелипе
«Лацио» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Луисом Фелипе, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, римский клуб близок к договоренности о подписании нового соглашения с 24-летним бразильцем до 2026 года.
#LuizFelipe's contract extension with #Lazio until 2026 is at the final stage. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) October 9, 2021
В сезоне-2021/22 Фелипе провел 7 матчей за «Лацио» и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
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