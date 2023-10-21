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«Лацио» обыграл «Сассуоло» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сассуоло» — «Лацио».
Фото Global Look Press

«Лацио» на выезде обыграл «Сассуоло» в матче 9-го тура итальянской серии А — 2:0.

Счет на 28-й минуте открыл Фелипе Андерсон. Семь минут спустя преимущество римлян удвоил Луис Альберто.

«Лацио» (13 очков) вышел на седьмое место в серии А. «Сассуоло» (10) занимает 13-е место после 9 матчей.

Италия. Серия А. 9-й тур
21 окт, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
0:2
Лацио

Футбол
ФК Лацио
ФК Сассуоло
0
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2
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3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
7
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8
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14
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