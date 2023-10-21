«Лацио» обыграл «Сассуоло» в серии А

«Лацио» на выезде обыграл «Сассуоло» в матче 9-го тура итальянской серии А — 2:0.

Счет на 28-й минуте открыл Фелипе Андерсон. Семь минут спустя преимущество римлян удвоил Луис Альберто.

«Лацио» (13 очков) вышел на седьмое место в серии А. «Сассуоло» (10) занимает 13-е место после 9 матчей.