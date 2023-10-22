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Влашич потерял сознание в концовке матча с «Интером»

Сергей Разин
корреспондент
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Никола Влашич потерял сознание в матче с «Интером».
Фото AFP

Полузащитник «Торино» Никола Влашич потерял сознание в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:3).

В концовке встречи 26-летний хорват упал без сознания после удара головой по мячу. Врачи команды помогли игроку, который затем пришел в себя и самостоятельно покинул поле.

В текущем сезоне Влашич провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Никола Влашич
ФК Торино
Серия А
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 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
7
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8
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
9
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
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11
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
12
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
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 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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