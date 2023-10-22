Влашич потерял сознание в концовке матча с «Интером»

Полузащитник «Торино» Никола Влашич потерял сознание в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:3).

В концовке встречи 26-летний хорват упал без сознания после удара головой по мячу. Врачи команды помогли игроку, который затем пришел в себя и самостоятельно покинул поле.

В текущем сезоне Влашич провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.