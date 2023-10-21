Индзаги: «Я очень переживал за матч с «Торино», но игроки справились наилучшим образом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Торино» (3:0) в матче 9-го тура серии А.

«Ребята очень хорошо поработали, ведь сыграть с «Торино» после перерыва на матчи сборных, проведя всего одну тренировку, было не так-то просто. Мы хорошо начали матч, но затем снизили интенсивность и немного потеряли форму против сильного соперника. Я очень переживал за этот матч, но благодарю игроков за то, что они справились с ним наилучшим образом. Как это часто бывает, игра меняется в последние полчаса. Имея пять замен, мы, тренеры, должны максимально использовать эти ситуации», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» не пропустил ни одного гола в четырех выездных матчах серии А в этом сезоне и вернул себе первое место в турнирной таблице (22 очка).