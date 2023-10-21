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Индзаги: «Я очень переживал за матч с «Торино», но игроки справились наилучшим образом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Торино» (3:0) в матче 9-го тура серии А.

«Ребята очень хорошо поработали, ведь сыграть с «Торино» после перерыва на матчи сборных, проведя всего одну тренировку, было не так-то просто. Мы хорошо начали матч, но затем снизили интенсивность и немного потеряли форму против сильного соперника. Я очень переживал за этот матч, но благодарю игроков за то, что они справились с ним наилучшим образом. Как это часто бывает, игра меняется в последние полчаса. Имея пять замен, мы, тренеры, должны максимально использовать эти ситуации», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» не пропустил ни одного гола в четырех выездных матчах серии А в этом сезоне и вернул себе первое место в турнирной таблице (22 очка).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Симоне Индзаги
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 И В Н П +/- О
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2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
7
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 Монца 8 3 3 2 8-7 12
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10
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
11
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
12
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
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 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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