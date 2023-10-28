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Сегодня, 17:54

«Сассуоло» и «Болонья» сыграли вничью в серии А

Алина Савинова
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«Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 10-го тура серии А.

За гостей забил Джошуа Зиркзее на 3-й минуте матча. У хозяев отличился Даниэль Болока (44-я минута).

«Болонья» поднялась на 7-е место в турниной таблице чемпионата Италии, набрав 15 очков. «Сассуоло» расположился на 14-й строчке (11 очков).

Красно-синие 3 ноября встретятся с «Лацио», а черно-зеленые 6-го числа сыграют против «Торино».

Италия. Серия А. 10-й тур
28 окт, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:1
Болонья

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Болонья
ФК Сассуоло
Серия А
0
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«Дженоа» победил «Салернитану» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
9
 Лечче 9 3 4 2 10-11 13
10
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
11
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
14
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
15
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
18
 Удинезе 9 0 6 3 5-13 6
19
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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27.10 21:45
Дженоа – Салернитана
 1 : 0
28.10 16:00
Сассуоло – Болонья
 1 : 1
28.10 19:00
Лечче – Торино
 - : -
28.10 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
29.10 14:30
Кальяри – Фрозиноне
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29.10 17:00
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Интер

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Лацио

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