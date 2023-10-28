«Сассуоло» и «Болонья» сыграли вничью в серии А

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«Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 10-го тура серии А.

За гостей забил Джошуа Зиркзее на 3-й минуте матча. У хозяев отличился Даниэль Болока (44-я минута).

«Болонья» поднялась на 7-е место в турниной таблице чемпионата Италии, набрав 15 очков. «Сассуоло» расположился на 14-й строчке (11 очков).

Красно-синие 3 ноября встретятся с «Лацио», а черно-зеленые 6-го числа сыграют против «Торино».