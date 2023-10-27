«Дженоа» победил «Салернитану» в серии А

«Дженоа» дома обыграл «Салернитану» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:0.

У генуэзцев гол забил Альберт Гюдмюндссон.

«Дженоа» с 11 очками занимает 13-е место в серии А. «Салернитана» с 4 очками — на 19-м месте.