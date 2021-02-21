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«Сассуоло» сыграл вничью с «Болоньей»

00:40
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«Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

На гол Роберто Сориано хозяева ответили точным ударом Франческо Капуто. На 30-й минуте гости остались вдесятером после удаления Арона Хики.

После этого матча «Сассуоло» с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Болонья» с 25 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Сассуоло» — «Болонья» — 1:1 (0:1)

Голы: Сориано, 17 (0:1). Капуто, 52 (1:1).

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Рожериу, Феррари, Мерт Мюлдюр (Толян, 71), Джуричич (Дефрель, 71), Маньянелли (Траоре, 46), Лопес (Распадори, 87), Локателли, Капуто, Берарди.

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Сумаоро, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Де Сильвестри, 34), Домингес (Балдурссон, 81), Сансоне (Схаутен, 62), Орсолини (Паласио, 62), Барроу (Сков Ольсен, 62).

Предупреждение: Траоре, 90+2.

Удаление: Хики, 30.

Судья: Ла Пенна (Италия).

20 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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