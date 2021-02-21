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«Аталанта» — «Наполи»: онлайн трансляция матча серии А

18:30
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Сегодня, 21 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» на своем поле примет «Наполи». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В свой дебютный сезон за итальянскую команду он провел 17 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Следить за матчем «Аталанта» — «Наполи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Наполи»

Аталанта — Наполи

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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