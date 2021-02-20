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Симоне Индзаги одержал 100-ю победу в серии А в качестве тренера

20 февраля 2021, 23:48
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«Лацио» дома обыграл «Сампдорию» в матче 23-го тура чемпионата Италии (1:0). Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги одержал 100-ю победу в серии А.

44-летний специалист выиграл 100 матчей из 181, все в качестве главного тренера «Лацио». По информации Football Italia, только три тренера достигали отметки в 100 побед быстрее: Фабио Капелло за 180 игр, Маурицио Сарри за 169 и Антонио Конте за 145.

Индзаги тренирует «Лацио» с 2016 года. За это время он выиграл Кубок Италии и два Суперкубка.

В нынешнем сезоне римский клуб идет четвертым в серии А, вылетел из Кубка Италии в 1/4 финала и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией».

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