Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 03:55

Сарри: «Ювентус» заплатит столько, сколько должен, а затем снова станет сильным»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Маурицио Сарри.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал возможное снятие еще 20 очков с «Ювентуса», который ранее тренировал специалист. Римская команда проиграла туринцам в 1/4 финала Кубка Италии.

«Я не заседал в совете директоров, мы не сделали ничего, кроме одолжения клубу, когда они попросили. Это история великих клубов, иногда бывают такие моменты. Подобное случалось с другими велики клубами. «Ювентус» — сильный клуб, они заплатят столько, сколько должны, а затем вернутся и снова станут сильными», — цитирует Football Italia Сарри.

Ранее с «Ювентуса» уже сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала и клуб сейчас находится на 13-м месте в турнирной таблице, имея 23 очка.

Таким образом, в случае снятия еще 20 очков, «Ювентус» может оказаться в зоне вылета во второй дивизион страны.

 
Игроки &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентусу» грозит снятие еще 20 очков
Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
Маурицио Сарри
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри считает, что «Интер» выиграет чемпионат Италии

Сарри объяснил, почему Пеллегрини не сыграл с «Ювентусом» в Кубке Италии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости