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Сарри объяснил, почему Пеллегрини не сыграл с «Ювентусом» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после поражения от «Ювентуса» в 1/4 финала Кубка Италии объяснил, почему новичок команду Лука Пеллегрини не вышел на поле.

Римский клуб арендовал игрока у туринцев в конце трансферного окна. Ранее Сарри работал с хавбеком в «Юве».

«Я тренировал его слишком мало. Помню, в июле он получил травму, а в августе у меня были проблемы, так что мы нечасто виделись. Он прирожденный левоногий защитник, но я сообщил ему плохие новости. Защитник, перешедший в команду 31 января, никогда не будет у меня сразу же основным игроком. Это не вина игроков, а моя. Я играю с другим защитным стилем, держу высокую линию, так что это непросто», — цитирует Football Italia Сарри.

В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Интером».

Лоренцо Пеллегрини
Футбол
ФК Лацио
Маурицио Сарри
0
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Сарри: «Ювентус» заплатит столько, сколько должен, а затем снова станет сильным»
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 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
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Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

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 10 1 4
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