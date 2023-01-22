«Удинезе» победил «Сампдорию»

«Удинезе» победил «Сампдорию» со счетом 1:0 в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Победный мяч был забит на 88-й минуте встречи. Автором гола стал защитник Дестини Удогие.

«Удинезе» набрал 28 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Сампдория» остается в зоне вылета: 9 очков и 19-е место.