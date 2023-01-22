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Мостовой сравнил игру Миранчука и Головина в европейских чемпионатах

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру хавбека «Торино» Алексея Миранчука и полузащитника «Монако» Александра Головина.

21 января «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Миранчук отметился победным голом в этой встрече.

15 января «Монако» переиграл «Аяччо» (7:1) в матче 19-го утра чемпионата Франции. Головин отметился двумя результативными передачами.

«На данный момент оба игрока очень стабильны. Миранчук в «Торино» стал играть постоянно. Помимо того, что он играет, он еще и забивает. Головин уже давно вышел на стабильный уровень. Одинаково хорошо оценю их выступление за свои клубы. И тот, и другой молодцы. Всегда есть, к чему стремиться. У них впереди вся жизнь, им всего 26-27 лет», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел 14 матчей за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

26-летний Головин сыграл за «Монако» в 27 играх во всех соревнованиях, забил четыре мяча и оформил шесть результативных передач.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10592498-mostovoj-ocenil-igru-miranchuka-za-torino-i-golovina-za-monako.html

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Аталанта

П1

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12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
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29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

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Александр Головин
Александр Мостовой
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Монако
ФК Торино
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
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 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
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Фиорентина – Торино
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Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
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Специя – Рома
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