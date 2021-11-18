Мино Райола: «О будущем де Лигта поговорим в мае»
Агент де Лигта отказался обсуждать его будущее в «Ювентусе»
08:18
Агент нидерландского защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта Мино Райола высказался о возможном уходе игрока из туринского клуба.
«Поговорим о его будущем в мае. Сейчас ноябрь. Не время это обсуждать», — цитирует агента инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
Контракт 22-летнего футболиста с «Юве» истекает летом 2024 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в серии А, забив 1 гол.
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