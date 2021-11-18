Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мино Райола: «О будущем де Лигта поговорим в мае»

Агент де Лигта отказался обсуждать его будущее в «Ювентусе»
08:18
Теги:

Агент нидерландского защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта Мино Райола высказался о возможном уходе игрока из туринского клуба.

«Поговорим о его будущем в мае. Сейчас ноябрь. Не время это обсуждать», — цитирует агента инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Контракт 22-летнего футболиста с «Юве» истекает летом 2024 года. В этом сезоне он провел 8 матчей в серии А, забив 1 гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Россиян предупредили об аномально холодной погоде
0