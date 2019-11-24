«Сампдория» одержала волевую победу над «Удинезе»

«Сампдория» обыграла «Удинезе» в 13-м туре серии A. Генуэзцы пропустили в середине первого тайма, но сравняли счет еще до перерыва, а во второй половине встречи забили победный мяч.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

«Сампдория» — «Удинезе» — 2:1 (1:1)

Голы: Несторовски, 29 (0:1). Габбьядини, 45+6 (1:1). Рамирес, 75 — с пенальти (2:1).

«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Феррари, Депаоли (Торсби, 38), Колли, Экдаль, Бертолаччи (Линетти, 44), Рамирес, Янкто, Квальярелла (Капрари, 78), Габбьядини.

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо (Теодорчик, 89), Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку (Пуссетто, 78), Яяло, Мандрагора, Несторовски (тер Авест, 53), де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Яяло, 39. Несторовски, 41. Рамирес, 76. Янкто, 87.

Удаление: Яяло, 51.

Судья: Пайретто.

24 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».