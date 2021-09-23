«Рома» одержала победу в матче с «Удинезе»
«Рома» победила «Удинезе» (1:0) в матче пятого тура чемпионата Италии.
Единственный мяч на 36-й минуте забил Тэмми Абрахам. Экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов заменил его на 86-й минуте. В концовке у хозяев был удален Лоренцо Пеллегрини, который из-за этого пропустит дерби с «Лацио»
«Рома» набрала 12 очков и занимает четвертое место. У «Удинезе» семь очков и десятая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Рома» — «Удинезе» — 1:0 (0:0)
Гол: Абрахам, 36.
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Калафьори (Смоллинг, 69), Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Абрахам (Шомуродов, 86), Дзаньоло (Эль-Шаарави, 74).
«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк (Самарджич, 80), Самир, Бекао, Удогие (Стрюгер Ларсен, 79), Молина (Соппи, 62), Перейра, Макенго (Арслан, 85), Уоллас, Деулофеу, Пуссетто (Бету, 62).
Предупреждения: Уоллас, 32. Пеллегрини, 56. Кристанте, 65. Калафьори, 66.
Удаление: Пеллегрини, 90.
Судья: Рапуано.
23 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.
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