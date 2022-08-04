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Сегодня, 14:47

«Сампдория» намерена арендовать полузащитника «Ромы» Вильяра с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сампдория» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Ромы» Гонсало Вильяра, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, генуэзцы близки к договоренности об аренде 24-летнего испанца на сезон-2022/23 с правом выкупа футболиста.

Во второй половине прошлого сезона Вильяр выступал за «Хетафе» на правах аренды, на его счету 1 результативная передача в 10 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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