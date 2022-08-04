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Первый тренер Кокорина о положении игрока в «Фиорентине»: «Саша разумный парень и сделает так, как ему будет лучше»

Первый тренер Кокорина высказался о положении игрока в «Фиорентине»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Валерий Стаферов высказался о ситуации игрока в итальянском клубе.

«Какой я могу дать ему совет? Он взрослый человек, у него есть семья. Это не только футбол, есть и другие сослагательные. Советов никаких ему давать не буду. Он сам решает, сам определяется, что ему лучше. Играть он хочет, наверняка. Он еще не в таком возрасте, чтобы заканчивать карьеру. Может, ему нравится в Италии, и он останется там жить. Он разумный парень и сделает так, как ему будет лучше», — приводит слова Стаферова Vprognoze.ru.

31-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10183487-pervyj-trener-kokorina-sovetov-sashe-nikakih-davat-ne-budu.html
Александр Кокорин
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