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Губерниев о Миранчуке: «Пусть старается, он же не Кокорин!»

Губерниев поделился мнением о ситуации с заблокированным переходом Миранчука из «Аталанты» в «Торино»
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на блокировку Гасперини трансфера Алексея Миранчука в «Торино».

«Зачем Гасперини удерживает Миранчука? Может, он в него верит, рассчитывает, что Миранчук соберется, преодолеет конкуренцию и будет первым в линии полузащиты. Доверие тренера. Поэтому пусть старается, он же не Кокорин! Он играет играет в футбол здорово и заслуживает даже больше уважения, чем многие наши футболисты, потому что он вышел из зоны комфорта и пытается играть в одном из лучших европейских чемпионатов», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Дмитрий Губерниев
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