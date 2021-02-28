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«Удинезе» — «Фиорентина»: Кокорин заменил Рибери

18:30
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». Российский форвард заменил на 68-й минуте Франка Рибери.

Для Кокорина это второй матч после перехода в «Фиорентину». 5 февраля он провел на поле 17 минут в игре с «Интером» (0:2).

Трансляция матча «Удинезе» — «Фиорентина»

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