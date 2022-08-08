Инсинье: «Я скучаю по «Наполи»

Нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье признался, что скучает по «Наполи».

«У меня все хорошо в Торонто, я начинаю изучать язык. Это правильно, ведь нужно понимать людей, одноклубников, тренера.

Я скучаю по всему, что связано с «Наполи». Как только у меня будет время, я обязательно вернусь, чтобы встретиться с друзьями и семье. Я все еще слежу за игрой «Наполи», — цитирует нападающего Rai RadioUno.

31-летний Инсинье перешел в «Торонто» в качестве свободного агента. Форвард выступал за «Наполи» с января 2010 года. Инсинье провел за неаполитанский клуб 434 матча, забил 122 гола и отдал 95 результативных передач.