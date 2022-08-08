Инсинье: «Я скучаю по «Наполи»
Инсинье признался, что скучает по «Наполи»
Нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье признался, что скучает по «Наполи».
«У меня все хорошо в Торонто, я начинаю изучать язык. Это правильно, ведь нужно понимать людей, одноклубников, тренера.
Я скучаю по всему, что связано с «Наполи». Как только у меня будет время, я обязательно вернусь, чтобы встретиться с друзьями и семье. Я все еще слежу за игрой «Наполи», — цитирует нападающего Rai RadioUno.
31-летний Инсинье перешел в «Торонто» в качестве свободного агента. Форвард выступал за «Наполи» с января 2010 года. Инсинье провел за неаполитанский клуб 434 матча, забил 122 гола и отдал 95 результативных передач.
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|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Фиорентина
|0
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|0
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|0
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8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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