Неманья Матич стал игроком «Ромы»

Полузащитник Неманья Матич стал игроком «Ромы», сообщает официальный сайт римского клуба. Контракт 33-летнего сербского футболиста с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

Хавбек будет играть за «Рому» под 21-м номером.

В сезоне-2021/22 Матич провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед» и сделал 4 результативные передачи.

Матич выступал за «МЮ» с июля 2017 года. Ранее он играл под руководством Жозе Моуринью в «Челси» и «МЮ».