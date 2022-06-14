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Сегодня, 16:16

Неманья Матич стал игроком «Ромы»

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Неманья Матич.
Фото ФК «Рома»

Полузащитник Неманья Матич стал игроком «Ромы», сообщает официальный сайт римского клуба. Контракт 33-летнего сербского футболиста с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

Хавбек будет играть за «Рому» под 21-м номером.

В сезоне-2021/22 Матич провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед» и сделал 4 результативные передачи.

Матич выступал за «МЮ» с июля 2017 года. Ранее он играл под руководством Жозе Моуринью в «Челси» и «МЮ».

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23%

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17%

1.91

Ф2 (+1.5)

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1.38
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Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

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ТБ 2.5

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1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Неманья Матич
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
серия А
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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