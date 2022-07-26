«Салернитана» выкупила у «Сампдории» права на нападающего Бонаццоли

«Салернитана» выкупила у «Сампдории» права на нападающего Федерико Бонаццоли, сообщает сайт итальянского клуба.

Прошлый сезон 25-летний форвард провел в «Салернитане» на правах аренды. В 31 матче серии А он забил 10 голов.

По данным итальянских СМИ, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Бонаццоли подписал контракт до 2026 года с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

Бонаццоли является выпускником академии «Интера». За «Сапдрию» он выступает с 2015 года. Однако клуб регулярно отдавал его в аренду. Футболист успел поиграть за «Брешию», СПАЛ, «Падову» и «Торион».