Дибала — болельщикам «Ромы»: «Хочу помочь команде написать красивую историю»

Новичок «Ромы» Пауло Дибала выступил с приветственной речью перед болельщиками римского клуба.

«Большое спасибо за теплый прием. Очень приятно встретиться с вами.

Я знаю, что такое играть против «Ромы», и каждый раз это было трудно — как для меня, так и для моих прошлых команд. Теперь я с вами заодно и хочу помочь команде написать красивую историю.

Самое главное для меня сейчас — как можно быстрее набрать форму. Я хочу выходить на поле и радовать эту невероятную публику», — цитирует аргентинца La Gazzetta dello Sport.

«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.