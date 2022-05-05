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Сегодня, 20:55

«Салернитана» обыграла «Венецию» и вышла из зоны вылета серии А

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«Салернитана» обыграла «Венецию» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Голы в составе хозяев забивали Федерико Бонацолли и Симоне Верди. У гостей отличился Тома Анри.

В концовке матча полузащитник «Венеции» Итан Ампаду заработал удаление, получив две желтые карточки за две минуты.

Таким образом, «Салернитана» вышла из зоны вылета серии А и занимает 17-е место (29 очков), опережая «Кальяри» (28 очков). «Венеция» осталась на последнем месте.

Стоит отметить, что хозяева идут на серии из пяти матчей без поражений (4 победы и 1 ничья).

Италия. Серия А. 20-й тур
05 мая, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:1
Венеция
Голы
Бонаццоли, 7 (1:0), Анри, 58 (1:1), Верди, 67 (2:1)
Салернитана
Сепе (Белец, 64) Фасио Дьембер Маццокки Эдерсон Бохинен Радованович Кулибали (Кастанос, 62) Зортеа (Руджери, 74) Бонаццоли (Верди, 62) Джурич (Перотти, 84)
Венеция
Мяенпя Свобода (Нсаме, 75) Кальдара Чеккарони Матею (Йонсен, 84) Ампаду Хапс (Улльманн, 46) Араму Перец (Бузио, 63) Анри Окереке (Чрнигой, 63)
Предупреждения
Эдерсон 54’, Бохинен 77’  -  Чеккарони 5’, Матею 52’, Свобода 61’, Бузио 69’, Ампаду 89’, Анри 90+4’
Удаления
Ампаду 89’ (вторая ж.к)
Судьи
Мариани (Италия)
1
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 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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Сассуоло – Удинезе
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