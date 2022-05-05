«Салернитана» обыграла «Венецию» и вышла из зоны вылета серии А

«Салернитана» обыграла «Венецию» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Голы в составе хозяев забивали Федерико Бонацолли и Симоне Верди. У гостей отличился Тома Анри.

В концовке матча полузащитник «Венеции» Итан Ампаду заработал удаление, получив две желтые карточки за две минуты.

Таким образом, «Салернитана» вышла из зоны вылета серии А и занимает 17-е место (29 очков), опережая «Кальяри» (28 очков). «Венеция» осталась на последнем месте.

Стоит отметить, что хозяева идут на серии из пяти матчей без поражений (4 победы и 1 ничья).