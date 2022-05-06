Моуринью хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаку

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку.

По данным The Sun, специалист хочет пополнить команду этим летом и 24-летний футболист может стать доступным летом после неудачного сезона-2021/22 на «МЮ».

Контракт защитника с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за «МЮ» с лета 2019 года.

В текущем сезоне Моуринью сыграл за «Рому» 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.