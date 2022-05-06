Моуринью хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаку
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку.
По данным The Sun, специалист хочет пополнить команду этим летом и 24-летний футболист может стать доступным летом после неудачного сезона-2021/22 на «МЮ».
Контракт защитника с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за «МЮ» с лета 2019 года.
В текущем сезоне Моуринью сыграл за «Рому» 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
2
|Интер
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|
5
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
6
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|
7
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|
11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|
12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
18
|Салернитана
|35
|7
|8
|20
|31-72
|28
|
19
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|
20
|Венеция
|35
|5
|7
|23
|29-65
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|19:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|6.05
|22:00
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|7.05
|16:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.05
|19:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|7.05
|21:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|8.05
|13:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|8.05
|16:00
|
Венеция – Болонья
|- : -
|8.05
|19:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|8.05
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|9.05
|21:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Лоренцо Инсинье
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
Новости