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Моуринью хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаку

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку.

По данным The Sun, специалист хочет пополнить команду этим летом и 24-летний футболист может стать доступным летом после неудачного сезона-2021/22 на «МЮ».

Контракт защитника с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за «МЮ» с лета 2019 года.

В текущем сезоне Моуринью сыграл за «Рому» 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/18458920/man-utd-transfer-aaron-wan-bissaka-roma/
Аарон Ван-Биссака
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
Жозе Моуринью
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