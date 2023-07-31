«Салернитана» подписала 36-летнего вратаря Костиля
«Салернитана» на официальном сайте объявила о подписании контракта с голкипером Бенуа Костилем.
Соглашение 36-летнего француза рассчитано до 30 июня 2024 года. За новый клуб Костиль будет выступать под номером 56.
Ранее голкипер выступал за «Лилль», «Осер», «Бордо», «Ренн» и другие французские клубы.
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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|0-0
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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