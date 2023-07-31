«Салернитана» подписала 36-летнего вратаря Костиля

«Салернитана» на официальном сайте объявила о подписании контракта с голкипером Бенуа Костилем.

Соглашение 36-летнего француза рассчитано до 30 июня 2024 года. За новый клуб Костиль будет выступать под номером 56.

Ранее голкипер выступал за «Лилль», «Осер», «Бордо», «Ренн» и другие французские клубы.