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Сегодня, 17:49

«Бешикташ» объявил о подписании контракта с форвардом «Милана» Ребичем

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Анте Ребич стал игроком «Бешикташа», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

29-летний хорват подписал соглашение до 2025 года.

Он выступал за «Милан» с 2020 года. Ранее он также играл за «Айнтрахт», «Фиорентину», «Верону», «Лейпциг» и «Сплит».

В прошедшем сезоне форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: ФК «Бешкиташ»
Анте Ребич
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Милан
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