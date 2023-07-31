«Бешикташ» объявил о подписании контракта с форвардом «Милана» Ребичем

Нападающий «Милана» Анте Ребич стал игроком «Бешикташа», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

29-летний хорват подписал соглашение до 2025 года.

Он выступал за «Милан» с 2020 года. Ранее он также играл за «Айнтрахт», «Фиорентину», «Верону», «Лейпциг» и «Сплит».

В прошедшем сезоне форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.