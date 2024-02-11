«Салернитана» объявила об увольнении Филиппо Индзаги с поста главного тренера

«Салернитана» на официальном сайте сообщила об увольнении Филиппо Индзаги с поста главного тренера.

«Футбольный клуб «Салернитана» сообщает, что освободила господина Филиппо Индзаги от должности главного тренера первой команды, выразив ему благодарность за проявленную им преданность работе. Желаем специалисту успехов в продолжении его карьеры», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Сообщалось, что место Индзаги может занять Фабио Ливерани.

После 24 туров серии А «Салернитана» набрала 13 очков и занимает 20-е место.

50-летний возглавил команду в октябре 2023 года. До этого Индзаги тренировал «Реджину», «Брешиа», «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».