Дебютный гол Белотти помог «Фиорентине» разгромить «Фрозиноне»

«Фиорентина» дома одержала победу над «Фрозиноне» в матче 24-го тура итальянской серии А — 5:1.

Дебютный гол за флорентийцев на 16-й минуте забил форвард Андреа Белотти, которого «фиалки» арендовали у «Ромы».

Еще по голу на счету Жонатана Иконе (19-я минута), Лукаса Мартинеса-Куарты (43-я), Николаса Гонсалеса (53-я) и Антонина Барака (85-я).

Единственный забитый мяч гостей в активе Луки Маццителли (66-я).

«Фиорентина» (37 очков) поднялась на шестое место в серии А. «Фрозиноне» (23) остается 14-м в турнирной таблице.