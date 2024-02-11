Дебютный гол Белотти помог «Фиорентине» разгромить «Фрозиноне»
«Фиорентина» дома одержала победу над «Фрозиноне» в матче 24-го тура итальянской серии А — 5:1.
Дебютный гол за флорентийцев на 16-й минуте забил форвард Андреа Белотти, которого «фиалки» арендовали у «Ромы».
Еще по голу на счету Жонатана Иконе (19-я минута), Лукаса Мартинеса-Куарты (43-я), Николаса Гонсалеса (53-я) и Антонина Барака (85-я).
Единственный забитый мяч гостей в активе Луки Маццителли (66-я).
«Фиорентина» (37 очков) поднялась на шестое место в серии А. «Фрозиноне» (23) остается 14-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|23
|19
|3
|1
|55-12
|60
|
2
|Ювентус
|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|47-27
|52
|
4
|Аталанта
|23
|13
|3
|7
|44-23
|42
|
5
|Болонья
|23
|10
|9
|4
|33-22
|39
|
6
|Рома
|24
|11
|5
|8
|42-30
|38
|
7
|Лацио
|23
|11
|4
|8
|28-24
|37
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|4
|8
|36-26
|37
|
9
|Наполи
|23
|10
|5
|8
|32-27
|35
|
10
|Торино
|23
|8
|9
|6
|21-20
|33
|
11
|Монца
|24
|7
|9
|8
|21-28
|30
|
12
|Дженоа
|24
|7
|8
|9
|25-30
|29
|
13
|Лечче
|24
|5
|9
|10
|24-37
|24
|
14
|Фрозиноне
|24
|6
|5
|13
|32-49
|23
|
15
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18-37
|21
|
16
|Сассуоло
|23
|5
|5
|13
|29-42
|20
|
17
|Верона
|24
|4
|7
|13
|21-32
|19
|
18
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
19
|Кальяри
|24
|4
|6
|14
|22-45
|18
|
20
|Салернитана
|24
|2
|7
|15
|20-47
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.02
|22:45
|
Салернитана – Эмполи
|1 : 3
|10.02
|17:00
|
Кальяри – Лацио
|1 : 3
|10.02
|20:00
|
Рома – Интер
|2 : 4
|10.02
|22:45
|
Сассуоло – Торино
|1 : 1
|11.02
|14:30
|
Фиорентина – Фрозиноне
|5 : 1
|11.02
|17:00
|
Болонья – Лечче
|4 : 0
|11.02
|17:00
|
Монца – Верона
|0 : 0
|11.02
|20:00
|
Дженоа – Аталанта
|1 : 4
|11.02
|22:45
|
Милан – Наполи
|1 : 0
|12.02
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|22
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4
Новости