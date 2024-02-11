Ливерани может сменить Филиппо Индзаги на посту главного тренера «Салернитаны»

Фабио Ливерани может возглавить «Салернитану» в случае отставки Филиппо Индзаги, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 47-летний итальянец уже согласовал с клубом контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год в случае, если команда останется в серии А.

10 февраля сообщалось, что 50-летний Индзаги, возглавляющий «Салернитану» с октября 2023 года, близок к увольнению. Под его руководством команда одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и 11 раз потерпела поражение.

«Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 13 очками в 24 матчах.

Последним местом работы Фабио Ливерани был «Кальяри». Специалист работал в команде с июня по декабрь 2022 года.