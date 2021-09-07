Рибери о переходе в «Салернитану»: «Если бы я жил ради денег, меня бы здесь не было»

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери прокомментировал переход в итальянский клуб.

«Я очень рад быть с моей новой командой и новым тренером. У всех нас одна цель — оставаться на ногах. Я сделаю все возможное для всех вас, для клуба и для команды. Переговоры не заняли много времени, я разговаривал со спортивным директором Фабиани по видеоконференции. Я чувствовал любовь фанатов еще до приезда.

Я здесь не для того, чтобы развлекаться. Мне еще многое предстоит доказать. Серия А — сложный чемпионат, и мне нужно усердно работать. Я живу футболом, если бы я жил ради денег, меня бы здесь не было», — приводит слова Рибери Football Italia.

«Салернитана» объявила о переходе Рибери 6 сентября. В сезоне-2020/21 38-летний француз провел в «Фиорентине». На его счету 30 матчей за «фиалок» во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал семь голевых передач.