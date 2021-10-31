«Наполи» обыграл «Салернитану» и продолжает лидировать в чемпионате Италии
«Наполи» победил «Салернитану» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Единственный мяч забил Петр Зелиньски. Обе команда завершали матч вдесятером. У хозяев был удален Григорис Кастанос, у гостей — Калиду Кулибали.
«Наполи» набрал 31 очко и занимает первое место. Команда Лучано Спаллетти выиграла десятый матч при одной ничьей. Вторым идет «Милан» — 28 очков и матч с «Ромой» в запасе. У «Салернитаны» семь очков и 19-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Салернитана» — «Наполи» — 0:1 (0:0)
Гол: Зелиньски, 61.
«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер, Раньери (Гальоло, 88), Ди Таккио, Кастанос, Зортеа, Шиавоне (Джурич, 88), Рибери, Бонаццоли (Оби, 72), Гондо (Сими, 64).
«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Дзаноли, 90+5), Замбо Ангисса, Руис, Мертенс (Эльмас, 60), Лосано (Петанья, 60), Политано (Жуан Жезус, 80).
Предупреждения: Замбо Ангисса, 41. Мариу Руй, 74.
Удаления: Кастанос, 70. Кулибали, 76.
Судья: Фаббри.
31 октября. Салерно. Стадион «Ареки».
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