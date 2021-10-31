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«Наполи» обыграл «Салернитану» и продолжает лидировать в чемпионате Италии

22:03
Петр Зелиньски. Фото ФК «Наполи»
Петр Зелиньски. Фото ФК «Наполи»
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«Наполи» победил «Салернитану» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч забил Петр Зелиньски. Обе команда завершали матч вдесятером. У хозяев был удален Григорис Кастанос, у гостей — Калиду Кулибали.

«Наполи» набрал 31 очко и занимает первое место. Команда Лучано Спаллетти выиграла десятый матч при одной ничьей. Вторым идет «Милан» — 28 очков и матч с «Ромой» в запасе. У «Салернитаны» семь очков и 19-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Салернитана» — «Наполи» — 0:1 (0:0)

Гол: Зелиньски, 61.

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер, Раньери (Гальоло, 88), Ди Таккио, Кастанос, Зортеа, Шиавоне (Джурич, 88), Рибери, Бонаццоли (Оби, 72), Гондо (Сими, 64).

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Дзаноли, 90+5), Замбо Ангисса, Руис, Мертенс (Эльмас, 60), Лосано (Петанья, 60), Политано (Жуан Жезус, 80).

Предупреждения: Замбо Ангисса, 41. Мариу Руй, 74.

Удаления: Кастанос, 70. Кулибали, 76.

Судья: Фаббри.

31 октября. Салерно. Стадион «Ареки».

Салернитана — Наполи

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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