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Хет-трик Влаховича принес «Фиорентине» победу над «Специей»

31 октября, 19:01
Душан Влахович. Фото Twitter
Душан Влахович. Фото Twitter
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«Фиорентина» победила «Специю» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей хет-трик сделал Душан Влахович. Один из мячей он забил с пенальти. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин пропускал матч из-за травмы.

«Фиорентина» набрала 18 очков и занимает седьмое место. У «Специи» восемь очков и 18-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Фиорентина» — «Специя» — 3:0 (1:0)

Голы: Влахович, 44 — с пенальти (1:0). Влахович, 62 (2:0). Влахович, 74 (3:0).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Венути (Одриосола, 60), Мартинес Куарта (Игор, 75), Миленкович, Бонавентура, Сапонара, Кастровилли (Мале, 68), Торрейра (Амрабат, 75), Влахович, Соттиль (Кальехон, 68).

«Специя»: Проведель, Эрлич, Николау, Бастони (Сала, 46), Феррер (Амиан, 46), Коваленко, Маджоре (Верде, 65), Гьяси, Нзола, Сальседо (Колли, 46), Стрелец (Манай, 65).

Предупреждения: Феррер, 21. Мартинес Куарта, 36. Гьяси, 43. Венути, 55. Колли, 57. Влахович, 75. Мале, 82.

Судья: Джуа.

31 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Фиорентина — Специя

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Евгений Петров все материалы автора

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