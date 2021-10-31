Хет-трик Влаховича принес «Фиорентине» победу над «Специей»
«Фиорентина» победила «Специю» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей хет-трик сделал Душан Влахович. Один из мячей он забил с пенальти. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин пропускал матч из-за травмы.
«Фиорентина» набрала 18 очков и занимает седьмое место. У «Специи» восемь очков и 18-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Фиорентина» — «Специя» — 3:0 (1:0)
Голы: Влахович, 44 — с пенальти (1:0). Влахович, 62 (2:0). Влахович, 74 (3:0).
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Венути (Одриосола, 60), Мартинес Куарта (Игор, 75), Миленкович, Бонавентура, Сапонара, Кастровилли (Мале, 68), Торрейра (Амрабат, 75), Влахович, Соттиль (Кальехон, 68).
«Специя»: Проведель, Эрлич, Николау, Бастони (Сала, 46), Феррер (Амиан, 46), Коваленко, Маджоре (Верде, 65), Гьяси, Нзола, Сальседо (Колли, 46), Стрелец (Манай, 65).
Предупреждения: Феррер, 21. Мартинес Куарта, 36. Гьяси, 43. Венути, 55. Колли, 57. Влахович, 75. Мале, 82.
Судья: Джуа.
31 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
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