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Чемпионат Италии: «Рома» — «Милан» и другие матчи 11-го тура

09:50
«Рома» на своем поле примет «Милан» в центральном матче 11-го тура серии А. Фото twitter.com/OfficialASRoma
«Рома» на своем поле примет «Милан» в центральном матче 11-го тура серии А. Фото twitter.com/OfficialASRoma
Теги:
11-й тур чемпионата Италии по футболу.

«Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в субботу сыграет против «Лацио». В центральной встрече тура «Рома» на своем поле примет «Милан», встреча состоится в воскресенье.

30 октября, суббота

«Аталанта» — «Лацио» (16.00 мск)

Аталанта — Лацио

«Верона» — «Ювентус» (19.00)

Верона — Ювентус

«Торино» — «Сампдория» (21.45)

Торино — Сампдория

31 октября, воскресенье

«Интер» — «Удинезе» (14.30)

Интер — Удинезе

«Дженоа» — «Венеция» (17.00)

Дженоа — Венеция

«Сассуоло» — «Эмполи» (17.00)

Сассуоло — Эмполи

«Фиорентина» — «Специя» (17.00)

Фиорентина — Специя

«Салернитана» — «Наполи» (20.00)

Салернитана — Наполи

«Рома» — «Милан» (22.45)

Рома — Милан

1 ноября, понедельник

«Болонья» — «Кальяри» (22.45)

Болонья — Кальяри

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте Матч ТВ.

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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