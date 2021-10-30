Чемпионат Италии: «Рома» — «Милан» и другие матчи 11-го тура
«Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в субботу сыграет против «Лацио». В центральной встрече тура «Рома» на своем поле примет «Милан», встреча состоится в воскресенье.
30 октября, суббота
«Аталанта» — «Лацио» (16.00 мск)
«Верона» — «Ювентус» (19.00)
«Торино» — «Сампдория» (21.45)
31 октября, воскресенье
«Интер» — «Удинезе» (14.30)
«Дженоа» — «Венеция» (17.00)
«Сассуоло» — «Эмполи» (17.00)
«Фиорентина» — «Специя» (17.00)
«Салернитана» — «Наполи» (20.00)
«Рома» — «Милан» (22.45)
1 ноября, понедельник
«Болонья» — «Кальяри» (22.45)
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте Матч ТВ.
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю