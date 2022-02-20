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Сегодня, 00:40

«Милан» на выезде сыграл вничью с «Салернитаной»

Евгений Петров
Корреспондент
«Салернитана» - «Милан» - 2:2.
Фото Reuters

«Салернитана» и «Милан» сыграли вничью (2:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Гости вышли вперед на пятой минуте. Отличился Жуниор Мессиас. Хозяева ответили голами Федерико Бонаццоли и Милана Джурича.

На 77-й минуте «Милан» восстановил равновесие. Ударом из-за пределов штрафной забил Анте Ребич.

«Милан» набрал 56 очков. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице. У «Салернитаны» 14 очков и последнее, 20-е место.

Италия. Серия А. 26-й тур
19 февр, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:2
Милан
Голы
Мессиас, 5 (0:1), Бонаццоли, 29 (1:1), Джурич, 72 (2:1), Ребич, 77 (2:2)
Салернитана
Сепе Фасио Раньери Дрэгушин Маццокки Радованович (Эдерсон, 15) Кулибали Кастанос (Оби, 69) Рибери (Перотти, 69) Бонаццоли (Микаэл, 82) Джурич (Муссе, 82)
Милан
Меньян Калабрия (Флоренци, 73) Романьоли Эрнандес Томори Беннасер (Кессье, 46) Тонали Диас (Ребич, 61) Мессиас (Салемакерс, 73) Жиру Леан
Предупреждения
Эдерсон 52’, Джурич 72’  -  Беннасер 35’, Жиру 60’, Ребич 70’, Романьоли 83’
Судьи
Фаббри (Италия)

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
ФК Милан
ФК Салернитана
серия А
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью, «Милан» разошелся миром с «Салернитаной» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
8
 Фиорентина 24 12 3 9 43-34 39
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
19
 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 - : -
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 - : -
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 - : -
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 - : -
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
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21.02 23:00
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Рома

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