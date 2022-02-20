«Милан» на выезде сыграл вничью с «Салернитаной»
«Салернитана» и «Милан» сыграли вничью (2:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.
Гости вышли вперед на пятой минуте. Отличился Жуниор Мессиас. Хозяева ответили голами Федерико Бонаццоли и Милана Джурича.
На 77-й минуте «Милан» восстановил равновесие. Ударом из-за пределов штрафной забил Анте Ребич.
«Милан» набрал 56 очков. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице. У «Салернитаны» 14 очков и последнее, 20-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|26
|17
|5
|4
|52-28
|56
|
2
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|24
|12
|8
|4
|46-29
|44
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
8
|Фиорентина
|24
|12
|3
|9
|43-34
|39
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|24
|6
|9
|9
|33-40
|27
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
18
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
19
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
|13
Результаты / календарь
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38 тур
|18.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Сампдория – Эмполи
|2 : 0
|19.02
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 2
|19.02
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|20.02
|14:30
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|20.02
|17:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|20.02
|20:00
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|20.02
|22:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|21.02
|21:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|21.02
|23:00
|
Болонья – Специя
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|21
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4
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