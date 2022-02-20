«Милан» на выезде сыграл вничью с «Салернитаной»

«Салернитана» и «Милан» сыграли вничью (2:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Гости вышли вперед на пятой минуте. Отличился Жуниор Мессиас. Хозяева ответили голами Федерико Бонаццоли и Милана Джурича.

На 77-й минуте «Милан» восстановил равновесие. Ударом из-за пределов штрафной забил Анте Ребич.

«Милан» набрал 56 очков. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице. У «Салернитаны» 14 очков и последнее, 20-е место.