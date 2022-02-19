Гол Бове спас «Рому» от поражения в матче с «Вероной». Моуринью был удален в конце встречи
«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в матче серии А
«Рома» сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в матче 26-го тура серии А.
Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Кристиан Вольпато и Эдоардо Бове. У гостей голы на счету Антонина Барака и Адриена Тамеза.
В конце игры красную карточку за споры с арбитром получил главным тренером римской команды Жозе Моуринью.
Таким образом, «Рома» набрала 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Верона» с 37 баллами располагается на девятой позиции.
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|
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|
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|
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|
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|
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|24
|6
|9
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|Сампдория
|26
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|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|25
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|27-46
|26
|
17
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|25
|4
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|
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|Венеция
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|18.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|1 : 1
|19.02
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|
Сампдория – Эмполи
|2 : 0
|19.02
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 2
|19.02
|22:45
|
Салернитана – Милан
|- : -
|20.02
|14:30
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|20.02
|17:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|20.02
|20:00
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|20.02
|22:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|21.02
|21:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|21.02
|23:00
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Болонья – Специя
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