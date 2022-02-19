Гол Бове спас «Рому» от поражения в матче с «Вероной». Моуринью был удален в конце встречи

«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в матче серии А

«Рома» сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в матче 26-го тура серии А.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кристиан Вольпато и Эдоардо Бове. У гостей голы на счету Антонина Барака и Адриена Тамеза.

В конце игры красную карточку за споры с арбитром получил главным тренером римской команды Жозе Моуринью.

Таким образом, «Рома» набрала 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Верона» с 37 баллами располагается на девятой позиции.