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Сегодня, 15:30

«Салернитана» обыграла «Фиорентину» в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Салернитана» обыграла «Фиорентину» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:1.

На 9-й минуте счет открыл Милан Джурич из «Салернитаны», а на 64-й минуте сравнял Риккардо Сапонара. Второй гол «Салернитаны» на 79-й минуте забил Федерико Бонаццоли.

«Салернитана» набрала 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 56 очков и 7-я позиция.

Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 13:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:1
Фиорентина
Голы
Джурич, 9 (1:0), Сапонара, 64 (1:1), Бонаццоли, 79 (2:1)
Салернитана
Сепе Фасио Раньери Дьембер Маццокки Эдерсон Бохинен Кулибали (Руджери, 75) Зортеа (Кастанос, 75) Верди (Рибери, 46) Джурич (Бонаццоли, 75)
Фиорентина
Терраччано Бираги (Терзич, 67) Миленкович Венути (Одриосола, 59) Игор Иконе (Сапонара, 46) Мале (Кальехон, 67) Данкан Амрабат Кабрал (Пентек, 59) Гонсалес
Предупреждения
Дьембер 22’  -  Миленкович 83’
Судьи
Масса (Италия)

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Основные источники исследования

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Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

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14%

1.40
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21%

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18%

1.35

Обе забьют - да

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Краснодар
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П2

26%

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1.44
Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Спаллетти считает, что у «Наполи» есть шансы выиграть серию А в этом сезоне
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
2
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
19
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 1 : 3
23.04 16:00
Торино – Специя
 2 : 1
23.04 19:00
Интер – Рома
 3 : 1
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 1 : 1
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 2 : 1
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 21:45
Лацио – Милан
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25.04 21:45
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Ювентус

 23
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Лаутаро Мартинес

Интер

 16
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Доменико Берарди

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Сассуоло

 8
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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