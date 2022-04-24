«Салернитана» обыграла «Фиорентину» в чемпионате Италии

«Салернитана» обыграла «Фиорентину» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:1.

На 9-й минуте счет открыл Милан Джурич из «Салернитаны», а на 64-й минуте сравнял Риккардо Сапонара. Второй гол «Салернитаны» на 79-й минуте забил Федерико Бонаццоли.

«Салернитана» набрала 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 56 очков и 7-я позиция.