Спаллетти считает, что у «Наполи» есть шансы выиграть серию А в этом сезоне

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что команда все еще может побороться за чемпионство в серии А.

«Нас расстроили последние два матча. Но надо смотреть только вперед, у будущее. А наше ближайшее будущее называется «Эмполи». Нас ждет непростое поле и мотивированный соперник. У «Наполи» все еще есть желание бороться за чемпионский титул, — цитирует Спалетти ITASportPress.

«Наполи» с 67 очками после 33 матчей закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, опережая «Ювентус» на четыре очка.

Матч серии А с «Эмполи» пройдет 24 апреля.