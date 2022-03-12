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Сегодня, 17:15

Сакки: «Доннарумма ошибся, выбрав деньги»

Виктория Кравченко

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился мнением по поводу выступления голкипера Джанлуиджи Доннарумы в «ПСЖ».

«Он совершил ошибку, выбрав деньги. То же я говорил его родителям прошлым летом. Ему нужно было остаться в «Милане» не столько из благодарности, сколько потому, что это было идеальное место для развития», — цитирует Сакки Corriere della Sera.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. Итальянец подписал пятилетний контракт с клубом — до 30 июня 2026 года.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Арриго Сакки
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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