Сакки: «Доннарумма ошибся, выбрав деньги»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки поделился мнением по поводу выступления голкипера Джанлуиджи Доннарумы в «ПСЖ».

«Он совершил ошибку, выбрав деньги. То же я говорил его родителям прошлым летом. Ему нужно было остаться в «Милане» не столько из благодарности, сколько потому, что это было идеальное место для развития», — цитирует Сакки Corriere della Sera.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. Итальянец подписал пятилетний контракт с клубом — до 30 июня 2026 года.