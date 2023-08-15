Сакки: «Не хотел верить в уход Манчини»

Бывший главный тренер итальянской сборной Арриго Сакки прокомментировал уход Роберто Манчини из национальной команды Италии.

«Единственное, что я могу сказать вам — что я не поверил в это. Очень разочарован», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

Сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

13 августа 58-летний специалист подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.