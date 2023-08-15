Ночерино верит в шансы «Милана» стать чемпионом Италии в этом сезоне

Бывший игрок «Милана» Антонио Ночерино считает, что клуб способен стать чемпионом Италии в этом сезоне за счет сильного состава.

«Этот «Милан» будет сражаться за скудетто. Такая команда могла бы хорошо сыграть и в АПЛ, Пиоли построил агрессивную, амбициозную команду. Меня это приятно удивило», — цитирует Ночерино pianetamilan.it.

«Милан» выиграл чемпионат Италии в 2022 год, но прошлый сезон он завершил на 4-й строчке.