«Венеция» в Кубке Италии по пенальти уступила «Специи», Черышев вышел на 113-й минуте
«Венеция» в матче 1/32 финала Кубка Италии на выезде уступила в серии пенальти «Специи» — 2:2, 3:4 пен..
У гостей голы забили Йоэль Похьянпало и Кристиан Гюткьер, полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 113-й минуте и реализовал пенальти. В составе хозяев отличились Мирко Антонуччи и Луко Моро.
В 1/16 финала Кубка Италии «Специя» встретится с «Сассуоло».
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2
|Лацио
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|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
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|0
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|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
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9
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -
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