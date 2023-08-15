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«Венеция» в Кубке Италии по пенальти уступила «Специи», Черышев вышел на 113-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Венеция» в матче 1/32 финала Кубка Италии на выезде уступила в серии пенальти «Специи» — 2:2, 3:4 пен..

У гостей голы забили Йоэль Похьянпало и Кристиан Гюткьер, полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 113-й минуте и реализовал пенальти. В составе хозяев отличились Мирко Антонуччи и Луко Моро.

В 1/16 финала Кубка Италии «Специя» встретится с «Сассуоло».

Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Специя
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