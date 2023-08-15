«Венеция» в Кубке Италии по пенальти уступила «Специи», Черышев вышел на 113-й минуте

«Венеция» в матче 1/32 финала Кубка Италии на выезде уступила в серии пенальти «Специи» — 2:2, 3:4 пен..

У гостей голы забили Йоэль Похьянпало и Кристиан Гюткьер, полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 113-й минуте и реализовал пенальти. В составе хозяев отличились Мирко Антонуччи и Луко Моро.

В 1/16 финала Кубка Италии «Специя» встретится с «Сассуоло».