Руководство «Ювентуса» недовольно Сарри из-за отказа бросить курить

Руководство «Ювентуса» недовольно главным тренером команды Маурицио Сарри из-за отказа бросить курить, несмотря на воспаление легких, сообщает Ansa. Он был замечен возле дома с пачкой сигарет, что вызвало раздражение в Турине.

Напомним, Сарри восстанавливается после перенесенной пневмонии. Из-за нее он не участвовал в заключительных этапах предсезонной подготовки «Ювентуса». Также он пропустил первый матч с «Пармой, его участие во встрече второго тура чемпионата Италии с «Наполи» под вопросом. Сарри каждый день ездил на базу, но наблюдал за занятиями по видеосвязи в отдельном офисе, а не на поле.

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