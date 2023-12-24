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Моуринью о победе над «Наполи»: «Рома» все время контролировала игру»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

По словам португальца, игра получилась крайне тяжелой для римлян, но он считает победу заслуженной.

«Рома» играла очень хорошо в равных составах, не реализовала два шикарных момента в первом тайме и все время контролировала игру против куда более мастеровитой команды», — цитирует португальца Football Italia.

После этого матча «Рома» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Наполи» с 27 очками — на седьмой строчке.

ФК Наполи
ФК Рома
Жозе Моуринью
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4
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6
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7
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