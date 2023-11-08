Руководство «Интера» намерено продлить контракт с Дармианом

Руководство «Интера» и тренерский штаб намерены подписать новый контракт с защитником Маттео Дармианом, пишет журналист Николо Скира.

В феврале этого года футболист заключил соглашение с миланским клубом до лета 2024 года. В «Интере» довольны выступлениями футболиста, поэтомк планирует продлить соглашение до лета 2025 года.

В активе 33-летнего игрока 12 матчей в текущем сезоне во всех турнирах и 1 результативная передача.