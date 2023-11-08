В «Локомотиве» не исключили возвращение Алексея Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Говорить об этом преждевременно», — сказал Ульянов.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» надеется арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука зимой.

По информации источника, клуб постарается договориться об аренде 28-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Европе.