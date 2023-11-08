В «Локомотиве» не исключили возвращение Алексея Миранчука
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Говорить об этом преждевременно», — сказал Ульянов.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» надеется арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука зимой.
По информации источника, клуб постарается договориться об аренде 28-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Европе.
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|
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|7
|1
|3
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|
4
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|
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|
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|
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|15
|
13
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|11
|3
|4
|4
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|13
|
14
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
15
|Сассуоло
|11
|3
|2
|6
|14-19
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
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|2
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|
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|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|- : -
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
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|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|- : -
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|- : -
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
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|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
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Ромелу Лукаку
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Федерико Димарко
Интер
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Джереми Толян
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|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
|
Майк Меньян
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|1
|1
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