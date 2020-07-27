Роналду выиграл 31-й трофей в карьере и третий с «Ювентусом»

«Ювентус» в домашнем матче 36-го тура серии А обыграл «Сампдорию» (2:0) и стал чемпионом Италии в девятый раз подряд. Для лидера туринцев Криштиану Роналду это 31-й трофей в карьере и третий, добытый в составе туринского клуба.

У 35-летнего форварда 28 трофеев на клубном уровне: 1 — со «Спортингом», 9 — с «Манчестер Юнайтед», 15 — с «Реалом», 3 — с «Ювентусом». Также со сборной Португалией он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций-2018/19.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году из «Реала».

«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд