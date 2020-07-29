Роналду реализовал больше всех пенальти в XXI веке

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является лидером XXI века по количеству реализованных пенальти. Как сообщает GiveMeSport, 35-летний португалец с 2000 года забил на 39 одиннадцатиметровых больше, чем любой другой игрок. На его счету 114 голов с точки во всех турнирах.

Второе место делят Лионель Месси, играющий за «Барселону», и Франческо Тотти, завершивший карьеру. У них по 75 забитых пенальти. Следом идет форвард «Милана» Златан Ибрагимович с 64-мя.

Также в первую десятку входят Фрэнк Лэмпард (50), Эдинсон Кавани (48), Стивен Джеррард (46), Алессандро Дель Пьеро (44), Роналдиньо (44) и Серхио Агуэро (41).