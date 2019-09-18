Роналду рассказал, нравятся ли ему свои голы больше секса

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал про свой любимый гол. По словам португальца, это удар ножницами «Ювентусу» через себя в Лиге чемпионов, когда он выступал за «Реал».

— Я пытался забить такой гол много-много лет, — отметил Роналду в интервью Пирсу Моргану. — У меня на счету 700 странных голов, но такого еще не было. Я подумал, что наконец-то я забил через себя красивым прыжком. Такое сделать против Буффона, «Ювентуса», в Лиге чемпионов. Это красивый гол.

— Этот гол лучше секса?

— Нет конечно, не смоей Джорджиной (смеется).